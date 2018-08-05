Сирия, 5 августа. «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» проводит аресты боевиков, пытавшихся примириться с правительством САР, в Хаме. Более 500 радикалов получили амнистию в Даръа. Пять командных пунктов исламистов уничтожены ударами САА в провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предоставили амнистию более 500 бывшим радикалам в провинции Даръа; ведут наблюдение за боевиками в западной части Идлиба; уничтожили пять командных пунктов и два склада с оружием джихадистов северо-западнее Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: приступила к строительству военной базы на севере провинции Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: задержала около 45 боевиков в Хаме, пытавшихся урегулировать свой правовой статус с властями САР.

Курды: осудили нападение террористов ИГИЛ1 в Эс-Сувейде 25 июля.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что члены антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам» начали строительство военной базы в северной части провинции Алеппо. Напомним, боевики «Армии Ислама» были вывезены на север региона после того, как потерпели поражение в столкновениях с правительственными войсками на северо-востоке от Дамаска. В апреле боевики были вынуждены пойти на мирное урегулирование конфликта с официальным Дамаском, в рамках которого они покинули город Дума и были депортированы в Алеппо. Как сообщалось ранее, исламисты опасались эвакуироваться в Идлиб, большую часть которого занимают отряды противостоящей «Джейш Аль-Ислам» коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Провинция Даръа

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что более чем 500 бывшим исламистам удалось урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством и остаться в провинции Даръа. Все боевики прошли проверку на причастность к совершению военных преступлений и получили амнистию после встречи с представителями Сирийской арабской армии (САА) и российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, некоторые из них перешли в ряды правительственных сил. Напомним, военная операция армии САР и проасадовских военизированных формирований на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) началась 18 июня и завершилась в первой половине недели после уничтожения анклава террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Значительную поддержку САА во время боевых действий оказала авиация РФ, а также сотрудники ЦПВС, после переговоров с которыми многие населенные пункты удалось освободить, избежав кровопролитных боев.

Провинция Идлиб

Продолжает обостряться ситуация на западных окраинах провинции Идлиб. Как передает информационный портал Al Masdar News, правительственные войска ведут наблюдение с целью установить местонахождение военных объектов и укрытий боевиков. Это позволит силам САР оперативно предупредить возможные нападения исламистов. Напомним, в первой половине дня боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** и сотрудничающих с ней формирований начали перебрасывать отряды и военную технику на запад региона, что свидетельствует о грядущих атаках со стороны вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

Стало известно о результатах недавних обстрелов Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра провинции. По данным новостного портала Al Masdar News, под ударами артиллерии сил САР были частично разрушены укрепления радикалов, расположенные вдоль их линий снабжения на подступах к населенным пунктам Зайзун, Зияра, Арбин и Аль-Джанабра. Военные источники AMN передают, что обстрелы правительственных сил также привели к уничтожению пяти командных пунктов и двух хранилищ с оружием боевиков.

Тем временем джихадисты группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» начали проводить задержания тех исламистов, которые пытались урегулировать свой правовой статус с Дамаском. Как минимум 45 радикалов оказались под арестом, передает Twitter-канал (FSAPlatform). Напомним, власти Сирии предоставляют возможность вернуться к мирной жизни тем, кто не принимал участие в совершении преступлений против сирийского народа.

Провинция Эс-Сувейда

Курдский интернет-портал YPG Rojava сообщает о том, что лидеры Отрядов народной самообороны (YPG) осудили нападение террористов «Исламского государства»1, произошедшее в Эс-Сувейде 25 июля. Кроме того, курды заявили о том, что готовы защитить сирийцев от атак боевиков и расправиться с членами группировки. В то же время необходимо отметить, что мирное население, проживающее на захваченных курдскими радикалами территориях, также совсем не чувствует себя в безопасности. Гражданские лица неоднократно организовывали протесты и демонстрации против незаконных действий со стороны YPG — сирийцы требовали у курдских отрядов прекратить принудительную мобилизацию молодых людей, а также массовые аресты несогласных с проводимой SDF политикой гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)