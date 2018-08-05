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Сын владельца сети оружейных магазинов обнаружен мертвым в Москве
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    Сын владельца сети оружейных магазинов обнаружен мертвым в Москве

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    Сын владельца сети оружейных магазинов обнаружен мертвым в Москве

    Москва, 5 августа. В одной из квартир на Малой Бронной в центре столицы обнаружено тело сына владельца оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело 26-летнего Николоза Хабутии с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Родители Николоза Хабутии в настоящее время находится на отдыхе в Сан-Тропе.

    Автор: Артем Никулин
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