Сын владельца сети оружейных магазинов обнаружен мертвым в Москве

Москва, 5 августа. В одной из квартир на Малой Бронной в центре столицы обнаружено тело сына владельца оружейных магазинов «Кольчуга» Михаила Хубутии. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 26-летнего Николоза Хабутии с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Родители Николоза Хабутии в настоящее время находится на отдыхе в Сан-Тропе.