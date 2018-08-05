Дисквалифицированный за кокаин Еременко продолжит карьеру в «Спартаке» — СМИ

Москва, 5 августа. Финский полузащитник Роман Еременко будет выступать за московский «Спартак». Спортсмен уже подписал соглашение с клубом, официальное объявление состоится в начале следующей недели, рассказал телеканал MTV Sport.

Ни сумма контракта, ни какие-либо иные подробности сделки не раскрываются.

Напомним, в настоящее время Еременко отбывает двухлетнюю дисквалификацию — в его крови нашли следы кокаина. Ее срок истечет 6 октября, а приступить к тренировкам отлученный от профессионального футбола спортсмен сможет уже в августе.

Еременко с 2014 по 2016 год выступал за московский ЦСКА. Отметим, новый сезон РПЛ уже стартовал: «Спартак» в субботу в матче второго тура сыграл вничью 0:0 с действующим чемпионов России «Локомотивом».