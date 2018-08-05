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Мадуро выразил благодарность мировому сообществу за поддержку после покушения
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    Мадуро выразил благодарность мировому сообществу за поддержку после покушения

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    Мадуро выразил благодарность мировому сообществу за поддержку после покушения

    Каракас, 5 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность народам и правительствам стран, которые осудили попытку покушения. Об этом Мадуро написал в своем микроблоге Twitter.

    Накануне в Каракасе произошла попытка покушения на Николаса Мадуро. Инцидент произошел на военном параде по случаю годовщины создания национальной гвардии Венесуэлы. Во время выступления Мадуро его попытались атаковать с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате покушения президент Венесуэлы не пострадал, однако ранения получили семь военных.

    «Я благодарю народы и правительства мира, которые высказались против покушения, которое должно было покончить с моей жизнью​​​. Венесуэла продолжит идти по демократическому, независимому и социалистическому пути», — написал Мадуро.

    Ранее против попытки покушения на президента Венесуэлы выступил ряд государств, в том числе Россия, Никарагуа, Куба, Сальвадор и Испания. Власти Венесуэлы обвинили в покушении оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

    Автор: Артем Никулин
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