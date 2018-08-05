Главные новости 5 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 5 августа.

Рок-музыкант Гарик Сукачев раскритиковал позицию своего коллеги Андрея Макаревича по Крыму. По словам лидера «Бригады С», «мы за него триста лет воевали». «Киев тогда был мелкой провинцией»: россияне поддержали Сукачева в споре с Макаревичем о Крыме.

Назначение американского актера с российским паспортом Стивена Сигала специальным представителем МИД России по гуманитарным связям с США прокомментировали в Вашингтоне. «Бесится, что ему запретили въезд в РФ»: россияне прокомментировали реакцию Макфола на назначение Сигала.

Эксперты бенчмарка AnTuTu заявили, что новый смартфон Xiaomi Black Shark является самым мощным смартфоном в мире. Эксперты назвали новый смартфон Xiaomi одним из мощнейших в мире.

Украинские СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко, уже неделю не появляющийся на рабочем месте, скорее всего отдыхает за границей. СМИ рассказали, куда пропал Порошенко.

Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-8 моделей транспортных средств, с которыми владельцы не спешат расставаться, невзирая на увеличение возраста и пробега. Назван топ-8 автомобилей, которые дольше всего задерживаются у хозяев.

Полиция швейцарского кантона Граубюнден уточнила информацию о жертвах крушения самолета «Юнкерс-52», который разбился накануне. Самолет времен Второй мировой разбился в Швейцарии, погибли 20 человек.

Известный российский писатель Захар Прилепин рассказал, как однажды сорвал наступление ВСУ на Донбасс. Прилепин рассказал, как звонок Путину предотвратил наступление ВСУ на Донбасс.

Бывший капитан донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ. Бывший капитан сборной Украины отдохнул в Крыму и попал под критику киевских СМИ.

Видеоролик, на котором запечатлена реакция лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и сотрудников службы безопасности при попытке покушения, выложили в Сеть. Момент покушения на Мадуро попал на видео.

Бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Майкл Макфол счел «жестом отчаяния» назначение актера Стивена Сигала на должность в российском МИД. Много примитивных эмоций: в РФ ответили Макфолу на назначение Сигала на пост в МИД РФ.