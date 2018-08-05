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Посадивший на мель сухогруз у берегов Швеции капитан из РФ заключен под стражу
Происшествия
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    Посадивший на мель сухогруз у берегов Швеции капитан из РФ заключен под стражу

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    Посадивший на мель сухогруз у берегов Швеции капитан из РФ заключен под стражу

    Стокгольм, 5 августа. Капитан из РФ, который, находясь в нетрезвом состоянии, посадил на мель сухогруз у берегов Швеции, заключен под стражу. 

    Россиянин признал вину и подтвердил, что был пьян. Официальные обвинения ему предъявят не позднее 17 августа. 

    Занимающийся делом прокурор заявил, что гражданина РФ может ждать тюремный срок, отмечает ТАСС.

    Напомним, корабль BBC Lagos, на борту которого находилось пять тысяч тонн пшеницы, сел на мель неподалеку от порта Хельсинборга. Судно следовало по маршруту из Литвы в Испанию. В российском консульстве в Швеции заверили, что сделают все возможное, чтобы помочь гражданину РФ.     

    Автор: Федор Веснин
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