Мадрид, 5 августа. В Испании на свободу вышел один из самых известных членов баскской террористической организации ЭТА Санти Потрос. Он был приговорен к без малого 3 тысячам годам заключения.

Санти Потрос участвовал в подготовке и осуществлении 40 терактов, среди которых и самые кровавые в истории Испании, — взрыв в супермаркете в Барселоне, в результате которого погиб 21 человек, и атака на сотрудников Гражданской гвардии в Мадриде (12 погибших).

Всего за решеткой 70-летний Потрос провел 31 год, а освободиться гораздо раньше срока ему помог закон, согласно которому годы заключения в разных странах ЕС суммируются, а преступник не может быть лишен свободы больше, чем на 30 лет.

Освобождение Потроса испанские телеканалы показывали в прямом эфире, общественность страны критически отнеслась к тому, что террорист оказался на свободе.