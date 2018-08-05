Полиция в США применила резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих

Вашингтон, 5 августа. Полицейские применили резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников переросшего в уличные столкновения митинга в Портленде.

Митинг устроили представители правой группы Patriot Prayer, поддерживающие политику президента США Дональда Трампа. Чтобы выразить им свое несогласие, на улицы вышли члены профсоюзов и защитники прав иммигрантов.

«Огромная группа, состоящая из нескольких противостоящих друг другу политических объединений, включая Patriot Prayer правого толка и антифашистов … столкнулись лицом к лицу», — описал происходившее в Портленде телеканал KOIN.

Демонстранты начали кидать друг в друга камни и бутылки, полиция безуспешно требовала прекратить столкновения, а затем перешла к решительным мерам: в ход пошли светошумовые гранаты и резиновые пули.

Несколько человек пострадали, четверо были задержаны, сообщила полиция Портленда.