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Полиция в США применила резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих
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    Полиция в США применила резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих

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    Полиция в США применила резиновые пули и светошумовые гранаты против протестующих

    Вашингтон, 5 августа. Полицейские применили резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы разогнать участников переросшего в уличные столкновения митинга в Портленде.

    Митинг устроили представители правой группы Patriot Prayer, поддерживающие политику президента США Дональда Трампа. Чтобы выразить им свое несогласие, на улицы вышли члены профсоюзов и защитники прав иммигрантов.

    «Огромная группа, состоящая из нескольких противостоящих друг другу политических объединений, включая Patriot Prayer правого толка и антифашистов … столкнулись лицом к лицу», — описал происходившее в Портленде телеканал KOIN.    

    Демонстранты начали кидать друг в друга камни и бутылки, полиция безуспешно требовала прекратить столкновения, а затем перешла к решительным мерам: в ход пошли светошумовые гранаты и резиновые пули.

    Несколько человек пострадали, четверо были задержаны, сообщила полиция Портленда.

    Автор: Федор Веснин
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