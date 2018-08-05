Полиция Испании задержала трех членов «русской мафии» из Грузии и Армении

Мадрид, 5 августа. Испанские правоохранители задержали трех граждан Армении и Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Испании.

Задержания осуществлялись в городе Марбелья в автономном сообществе Андалусия. Один гражданин Армении и двое граждан Грузии были задержаны в ресторане, где обсуждали убийство одного из членов соперничающей группировки. У задержанных были обнаружены поддельные польские и украинские документы. По данным испанской полиции, один из задержанных является третьим человеком в иерархии «русской мафии».

Ранее полиция Испании задержала семерых членов главарей одной из крупнейших преступных группировок в ЕС. Кроме того, в рамках этой операции были арестованы 129 человек, большая часть из которых являются гражданами Армении.