Меню
Технологии
Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в iPhone
Спорт
Дисквалифицированный за кокаин Еременко продолжит карьеру в «Спартаке» — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в iPhone

    47

    Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в iPhone

    Москва, 5 августа. Компания Apple объявила, что смартфоны для российского и европейского рынков не будут снабжать вторым слотом для SIM-карты. Ранее стало известно, что по меньшей мере один новый девайс от Apple будет работать с двумя симками.

    Смартфоны, поддерживающие использование двух SIM-карт, будут поставляться только в Китай. Это первый случай, когда Apple решила поставлять в отдельный регион отличную от других версию своих устройств.

    Напомним, новые модели смартфонов Apple намерена представить уже осенью.

    Ранее стало известно, что ноутбуки MacBook в скором времени, возможно, смогут использоваться для беспроводной зарядки iPhone.

    Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в iPhone

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.