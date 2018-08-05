Apple оставила россиян без самой ожидаемой функции в iPhone

Москва, 5 августа. Компания Apple объявила, что смартфоны для российского и европейского рынков не будут снабжать вторым слотом для SIM-карты. Ранее стало известно, что по меньшей мере один новый девайс от Apple будет работать с двумя симками.

Смартфоны, поддерживающие использование двух SIM-карт, будут поставляться только в Китай. Это первый случай, когда Apple решила поставлять в отдельный регион отличную от других версию своих устройств.

Напомним, новые модели смартфонов Apple намерена представить уже осенью.

Ранее стало известно, что ноутбуки MacBook в скором времени, возможно, смогут использоваться для беспроводной зарядки iPhone.