Крокодилы и бегемоты в Финском заливе. В Петербурге прошло шоу «Заплыв». ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге прошло шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв». В Финском заливе каждая команда поочередно должна преодолеть 100-метровую дистанцию на плавательных конструкциях, сделанных своими руками.

Александр Белянский и Анатолий Варзанов вместе со своей командой смастерили «Ростральную колонну» — так называется их плавсредство.

«Это «Ростральная колонна» – один из символов нашего города, мы решили, раз мы из Петербурга, значит, надо как-то представить историю нашего города», — рассказывает о судне участник «Заплыва» Александр Белянский.

«Два часа назад никакой колонны еще не было, были отдельные заготовки, которые сделал Александр вчера вечером и этой ночью, и за полтора часа все появилось», — добавляет Анатолий Варзанов.

Большой интерес у зрителей вызвала конструкция «Бумажный кораблик». Андрей Софронов вместе со своей командой сделали его всего за два дня. Для исполнения задумки понадобились только пенопласт и пена.

«Это бумажный кораблик должен быть, но из пенопласта. Он был сделан из двух пластин 10-сантиметровых, всего 20 сантиметров. Должно выдержать. Ну, по крайней мере, модели с таким же основанием хорошо себя показали», — объясняет один из создателей кораблика Андрей Софронов.

Необычной конструкцией удивил Дмитрий Голубенцев. Его плавательное средство названия не имеет. Как рассказал мужчина, просто ложишься и плывешь.

«А это вы посмотрите. Это для плавания на спине. Ночью, когда спишь, тараканы в голове. Ну как пришло в голову? Я инженер-технарь, ну почему бы не пришло. В зависимости от того, что буду делать ногами, что-нибудь получится», — предполагает изобретатель.

Шоу самодельных плавательных конструкций «Заплыв» проводится в Петербурге впервые. Организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным.

«К сожалению, потешная флотилия Петра I была сожжена и не восстановлена по его указу. И, собственно, 300 лет прошло, но надо же исполнить указ Петра I. Поэтому мы восстанавливаем потешную флотилию на радость всем и надеемся на то, что зародим новую петербургскую традицию проведения ежегодного большого городского праздника» — говорит организатор шоу «Заплыв» Михаил Красаков.

В «Заплыве» приняли участие 15 команд. Команда, которая победит в номинации «Масштабность и оригинальность» получит приз — пятидневное путешествие на настоящем пароме.