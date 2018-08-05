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Советник Трампа отреагировал на покушение на Мадуро
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    Советник Трампа отреагировал на покушение на Мадуро

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    Советник Трампа отреагировал на покушение на Мадуро

    Нью-Йорк, 5 августа. Власти США не имеют отношения к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

    «Я могу сказать однозначно, что причастности правительства США ко всему этому не было», — сказал Болтон.

    Накануне в Каракасе произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе выступления Мадуро на военном параде по случаю годовщины создания национальной гвардии Венесуэлы его попытались атаковать с помощью заминированных беспилотников. В результате покушения Мадуро не  пострадал, однако семь военных получили ранение. Позднее Мадуро выступил с обращением к нации, в котором возложил ответственность за покушение на президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

    Автор: Артем Никулин
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