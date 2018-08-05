МИД Сирии решительно осудил покушение на Мадуро

Дамаск, 5 августа. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики призвало к уважению суверенитета Венесуэлы, осудив покушение на ее президента Николаса Модуро.

«Сирия категорически осуждает покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое дестабилизирует ситуацию в стране», — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства сирийское государственное телевидение.

Как отметил представитель сирийского МИД, Дамаск вновь призывает к уважению суверенитета страны, поскольку солидарен с дружественным руководством Венесуэлы.

Напомним, покушение произошло в воскресенье во время выступления венесуэльского лидера по случаю Дня национальной гвардии страны. К трибуне, на которой выступал Мадуро, были направлены несколько дронов со взрывчаткой. Сам президент не пострадал. МИД России призывал решать внутренние политические проблемы без использования террористических способов.