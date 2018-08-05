«Вползла в доверие как змея»: стало известно, как помощница Петросяна вытеснила Степаненко

Москва, 5 августа. Российская общественность продолжает обсуждать информацию о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят имущество.

Женщина, которую СМИ называют виновницей размолвки в звездной паре, давно очаровала Петросяна, превратившись в молодую Степаненко. Как приехавшая из Тулы Татьяна Брухунова проделала путь от администратора сайта Елены Степаненко до личного помощника и музы Петросяна, разбиралась «Комсомольская правда».

«Помню как Брухунова сюсюкала со Степаненко, когда вела только ее сайт. Тоже столько елея разливала. А Степаненко ей была нужна как трамплин для достижения цели. Как змея вползла к ней в доверие», — рассказала поклонница «Кривого зеркала» Алла.

Около пяти лет назад Петросяна стали все чаще видеть с Брухуновой — при этом не только на гастролях и деловых встречах, но и в магазинах дорогой женской одежды.

Вскоре Татьяна начала хвастаться обновками в соцсетях, выкладывая фотографии с сумками за сотни тысяч рублей, сообщает КП.

Напомним, ранее стало известно, что Елена Степаненко подала на развод с Петросяном, юмористы теперь делят имущество в Хамовническом суде Москвы. Виновницей разрыва многие поклонники назвали сотрудницу театра Петросяна Татьяну Брухунову, которая внешне сильно похожа на Елену Степаненко.