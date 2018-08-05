Поверенный в делах России в США вызван в Госдеп

Вашингтон, 5 августа. Временный поверенный в делах РФ в Соединенных Штатах Дмитрий Жирнов был вызван в государственный департамент США.

По словам официального представителя американского дипведомства Хизер Науэрт, Жирнов был вызван в Госдеп по решению помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Как стало известно, американская сторона намерена получить «комментарий на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США».

«Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что специальный прокурор США намерен допросить певца Эмина Агаларова по делу о якобы «вмешательстве» России в американские выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения во «вмешательстве» в свой адрес, указывая на голословность подобных заявлений. Власти США до сих пор не привели никаких доказательств, подтверждающих факт «вмешательства», о чем сообщили ранее в министерстве иностранных дел РФ.