СМИ рассказали об опасности российских истребителей Су-27 и МиГ-29

Москва, 5 августа. Появление советских многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-27 и МиГ-29 стало серьезным шагом на пути развития боевой авиации СССР. Таким же шагом можно считать ракеты, которые составляют основу вооружения этих истребителей. Об этом пишет американский военный эксперт Чарли Гао в своей статье для аналитического издания The National Interest.

Ракета класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73, а также и ракета средней дальности Р-27, впервые были установлены на этих истребителях. При этом в наши дни эти ракеты продолжают нести свою службу.

Разработка Р-27 была начата в 1974 году. В 1980 году начались испытания ракеты, которые завершились в 1984 году. В 1987 году Р-27 была принята на вооружение в двух вариантах, под именами Р-27Р с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения и Р-27Т с пассивной инфракрасной РГС.

Основным преимуществом Р-27 над конкурентами являлась дальность полета, которая достигает 130 километров, что значительно превосходит возможности американской управляемой ракеты «воздух—воздух» AIM-7 «Спэрроу». В свое время Р-27 стала одной из самых передовых ракет, что делало русские Су-27 и МиГ-29 самыми опаснейшими истребителями в мире.

Позднее была разработана ракета с системой активного самонаведения Р-77, обладающая лучшей маневренностью по сравнению с Р-27.