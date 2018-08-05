Сирия может стать полем для новой войны: в Иране назвали условия ухода из САР

Официальный спикер иранского МИДа Бахрам Касеми заявил, что Тегеран выведет войска из Сирии или, по крайней мере, существенно сократит свое военное присутствие в арабской республике тогда, когда ситуация в регионе стабилизируется, а борьба с международным терроризмом будет находиться в завершающей фазе. О том, чем опасно пребывание иранского контингента в САР, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана подчеркнул, что ключевой целью Тегерана в Сирии является противостояние «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ) и другим террористическим организациям. Он также заметил, что иранские войска находятся в САР по приглашению Дамаска и что, соответственно, они могут сохранять там присутствие до тех пор, пока законное правительство арабской республики не попросит их уйти.

«Как только мы почувствуем, что Сирия близка к установлению стабильности, а борьба с террористами идет к завершению и достигнуты серьезные успехи в этом направлении, несомненно, мы можем уменьшить свое военное присутствие в САР или даже вовсе покинуть республику», — сказал Бахрам Касеми в интервью порталу Pana.

Тем не менее необходимо отметить, что благодаря помощи РФ ИГИЛ1 уже прекратило существование в Сирии в виде полноценной военной силы и квазиобразования. Кроме того, за этот год от исламистских формирований были освобождены Восточная Гута, Растанский котел, Даръа, Эль-Кунейтра и другие районы. Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что обстановка в значительной степени наладилась, а в оккупации боевиков сейчас остаются лишь последние несколько анклавов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии для ФАН указал на то, что Тегеран, действительно, внес существенный вклад в борьбу с терроризмом в САР. Однако, по его мнению, дальнейшее пребывание в регионе иранских и проиранских сил, безусловно, вызовет негодование США и Израиля, что, в свою очередь, может спровоцировать новую волну эскалации.

«Заявление представителя Тегерана справедливо в том смысле, что действующие в САР иранские военные инструкторы, ополченцы, союзные шиитские бойцы, в том числе из ливанских подразделений «Хезболлы», находятся в арабской республике по приглашению сирийского руководства. Кроме того, наряду с ВКС РФ они активно проявили себя в борьбе с террористическими группировками, что тоже нельзя отрицать. Этого нельзя сказать о других иностранных силах, базирующихся в Сирии, — об американских войсках, военнослужащих других стран-участников коалиции США и армии Турции, вмешавшихся в конфликт незаконным путем», — заметил эксперт.

Тем не менее данное высказывание спикера иранского МИДа, бесспорно, вызовет категорическое неприятие многих внешних игроков, и прежде всего — Израиля, который всегда подчеркивал, что присутствие в САР сил Тегерана угрожает его национальной безопасности.

«Конечно, израильская сторона будет оспаривать данное заявление и требовать вывода иранских войск, поскольку это, по словам Тель-Авива, представляет большую опасность для еврейского государства. Это можно принять как серьезную мотивировку военных действий Израиля против проиранских сил. Кроме того, сейчас при посредничестве России происходит отвод сирийских и израильских войск от Голанских высот в соответствии с соглашением 1974-го года, что должно наладить отношения Дамаска и Тель-Авива, а также нормализовать обстановку на границе, однако союзные Тегерану отряды присутствуют и невдалеке от этого района», — подчеркнул востоковед.

Также стоит ожидать негативной реакции на заявление Бахрама Касеми и со стороны западных союзников Израиля, которые рассматривают «иранскую угрозу» как повод для новой войны на территории Сирии.

«Соединенные Штаты, являясь стратегическим партнером Тель-Авива, несомненно, поддержат Израиль в вопросе военного присутствия Ирана в САР. Напомню о категорической позиции американского лидера Дональда Трампа, который разорвал ядерную сделку с Тегераном. Кроме того, союзники Вашингтона по западной коалиции тоже, скорее всего, будут идти в русле политики США в этом отношении», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.