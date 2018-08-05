Появились фото с места авиакатастрофы с 20 жертвами в Швейцарии

Берн, 5 августа. Полиция кантона Граубюрден в Швейцарии подтвердила гибель 20 человек, которые находились на борту разбившегося на высоте 2540 метров около пика Сеньяз самолета Junkers Ju-52.

Как отметил представитель полиции в ходе пресс-конференции, среди погибших девять женщин и 11 мужчин.

На данный момент известно, что воздушное судна времен Второй мировой войны (1939 года выпуска) следовало в Дюбердорф из Локарно. Он рухнул на склон горы Пиц Зегнанс.

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw — JACDEC (@JacdecNew) August 4, 2018

В настоящее время федеральная прокуратура проводит расследование причин авиакатастрофы, также наложен запрет осуществлять полеты над Пиц Зегнанс до 8 августа.

Основатель и генеральный директор Ju-Air Курт Вальдмайер утверждает, что пилотами в компании работают бывшие военные летчики, при этом техобслуживание рухнувшей авиамашины выполнялось каждые 35 часов полета.

Как сообщил начальник кантональной полиции Граубюнда Андреас Тоблер, «нет никакой надежды найти кого-то живого».

Напомним, ранее легкомоторный самолет потерпел крушение и полностью сгорел на севере Оклахомы.