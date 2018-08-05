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Появились фото с места авиакатастрофы с 20 жертвами в Швейцарии
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    Появились фото с места авиакатастрофы с 20 жертвами в Швейцарии

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    Появились фото с места авиакатастрофы с 20 жертвами в Швейцарии

    Берн, 5 августа. Полиция кантона Граубюрден в Швейцарии подтвердила гибель 20 человек, которые находились на борту разбившегося на высоте 2540 метров около пика Сеньяз самолета Junkers Ju-52.

    Как отметил представитель полиции в ходе пресс-конференции, среди погибших девять женщин и 11 мужчин.

    На данный момент известно, что воздушное судна времен Второй мировой войны (1939 года выпуска) следовало в Дюбердорф из Локарно. Он рухнул на склон горы Пиц Зегнанс.

    В настоящее время федеральная прокуратура проводит расследование причин авиакатастрофы, также наложен запрет осуществлять полеты над Пиц Зегнанс до 8 августа.

    Основатель и генеральный директор Ju-Air Курт Вальдмайер утверждает, что пилотами в компании работают бывшие военные летчики, при этом техобслуживание рухнувшей авиамашины выполнялось каждые 35 часов полета.

    Как сообщил начальник кантональной полиции Граубюнда Андреас Тоблер, «нет никакой надежды найти кого-то живого».

    Напомним, ранее легкомоторный самолет потерпел крушение и полностью сгорел на севере Оклахомы. 

    Автор: Тимур Румянцев
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