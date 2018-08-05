Сирия: специалисты Центра по приему беженцев встретились с властями провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хомс и Хама

Дамаск, 5 августа. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев и представители четырех сирийских провинций провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы гуманитарной помощи и ход восстановления объектов инфраструктуры

Как рассказали в Центре, на встрече присутствовали представители властей провинций Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор и Алеппо. Стороны обсудили дальнейший порядок работы по примирению враждующих сторон, оказание помощи местному населению, а также восстановление социально значимых объектов инфраструктуры.

Ранее специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, однако блокировать его также нельзя.

Напомним, 3 августа Россия предложила ООН совместно подготовить бюллетень по сирийским беженцам.