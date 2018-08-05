«Смотрите, что втюхивают»: Ницой прокляла украинский магазин за собранный в России телевизор

Киев, 5 августа. Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой подвергла резкой критике интернет-магазин «Розетка», в котором, как оказалось, можно заказать телевизор из России.

Ницой оставила гневное сообщение в Facebook, обвинив магазин во всех смертных грехах. Истерика писательницы вышла из под контроля так сильно, что ее начали успокаивать даже традиционно согласные со всем подписчики.

«Война с такими подходами не закончится. А мы всегда будем придатком Москвы. Придатком. Потому что возмущенная страна с сильными позициями не ведет дел с нападающими… Вы вообще проверяете, что те шкурники вам втюхивают?» — написала Ницой, сопроводив сообщение скриншотом, подтверждающим «предательство» «Розетки».

Украинская писательница буквально прокляла интернет-магазин, в очередной раз призвав соотечественников держаться подальше от всего российского.

«Что за бред… Это просто телевизор!» — ответили Ницой в комментариях.

«Это уже маразм. Телевизор сделан не Россией, а «Самсунгом». Соответственно, компания решает, где и как она делает свою продукцию…» — написал некто Carlos Marighella, попросив не превращать патриотизм в идиотизм.

Отметим, Лариса Ницой известна своей непримиримой русофобской позицией. В начале текущего года она привлекала внимание СМИ, устроив скандал из-за русского языка в киевском кинотеатре. Недавно писательница обрушилась на украинского боксера Александра Усика, назвав того трусом после выступления в Москве.