Российские специалисты подготовили 400 военных для армии ЦАР

Банги, 5 августа. В Центральноафриканской республике (ЦАР) состоялась церемония выпуска 400 военных, которые были подготовлены российскими инструкторами.

Накануне в населенном пункте Беренго, на территории бывшего поместья президента Жан-Беделя Бокассы, завершился третий этап обучения солдат вооруженных сил республики ЦАР (FACA). В обучении приняли участие 400 солдат, которые в ходе церемонии продемонстрировали свои навыки представителям правительства ЦАР и президенту страны Фостен-Арканжу Туадеру. Кроме того, на церемонии присутствовало большое количество иностранных журналистов, в том числе из Франции и Великобритании.

Президент ЦАР отметил, что в ближайшее время российские инструкторы подготовят еще 1200 солдат FACA, однако даже этого количества будет недостаточно для восстановления боевого потенциала вооруженных сил республики.

«У нас недостаточно ресурсов, чтобы предоставить солдатам все что нужно. 400 солдат — это шаг вперед, но наше внутренние силы безопасности все еще нуждаются в оборудовании и обучении», — подчеркнул глава государства.

Туадера также добавил, что FACA пока еще не в полной мере обеспечены оружием и боеприпасами, так как республика находится под действием эмбарго на поставки оружия. При этом он выразил благодарность России за вооружение и боеприпасы, которые были предоставлены ЦАР с согласия Совета Безопасности ООН.

Напомним, в марте 2018 года Россия направила в ЦАР пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки местных военных. Вместе с инструкторами Россия на безвозмездной основе передала армии ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы. Российская помощь была направлена в ЦАР во время острой фазы военно-политического кризиса в республике для оказания поддержки в реформировании сектора безопасности.