Я вырасту и стану офицером: самая юная ополченка ЛНР Богдана Нещерет посетила Петербург. ФАН-ТВ

В Доме дружбы Ленинградской области состоялась встреча с Богданой Нещерет. Эта двенадцатилетняя девочка из Алчевска стала самой юной ополченкой на Донбассе. У нее есть пять медалей: три она хранит дома, а две всегда носит на груди.

«Тут за боевые заслуги и дяди Лешина медаль. Первая медаль у меня номерная, меня награждали ею в Донецке, на 9 мая в 2017. Написано «За боевые заслуги». Это за то, что я сочиняю стихи и поднимаю боевой дух ополченцам», — объясняет Богдана Нещерет.

Богдана стала известна тем, что пишет стихи. Одно из первых ее произведений — «Ода Донбассу». Сегодня же из стихотворений можно составить достойный сборник.

«У меня все время спрашивают: «Почему ты сочиняешь так мало стихов?» Я сочиняю их тогда, когда мне очень сильно больно. Очень сильно. Когда я вижу смерть», — признается юная ополченка.

Девочка вспоминает, что ей пришлось пережить, и каким был ее родной город Алчевск еще совсем недавно.

«Два года назад, можно даже так сказать, у нас город был просто ямой. Тот человек, который был два года назад, он для людей вообще ничего не делал. Пасечник старается спрашивать у людей, что они вообще хотят, и старается, по возможности, это делать. Алчевск был вообще ужас. Сейчас в Луганске и в Алчевске начало все очень сильно процветать. Люди не сидят на местах, работают», — рассказывает Богдана.

Теперь Богдана поднимает ребятам боевой дух, читает им свои стихи. Их даже напечатали в Чехии. Девочка уже точно знает, что всегда будет помогать людям и защищать Родину.

«Я поставила себе цель хорошо учиться, потому что дальше меня ждет академия, и когда я вырасту, хочу стать офицером», — делится мечтой Богдана Нещерет.

А пока юная ополченка постигает школьную науку, пишет стихи и не дает падать духом взрослым защитникам молодой республики. Она — настоящий символ Новороссии.