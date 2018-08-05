Эксперты назвали три лучших автомобиля для таксистов

Москва, 5 августа. Эксперты составили топ-3 автомобилей, которые лучше всего подходят для таксистов. По мнению экспертов, такая машина должна иметь умеренные расходы на эксплуатацию, хорошую ремонтопригодность и невысокую цену.

На первом месте оказался бестселлер среди таксистов — Renault Logan. Он сочетает в себе такие качества, как «неубиваемость» многих агрегатов, отличная надежность, простота конструкции и самое главное — невысокая цена.

На втором месте рейтинга расположилась самая доступная иномарка на российском рынке — Hyundai Solaris. Автомобиль можно приобрести за 654.9 тысяч рублей. При этом у его владельца никогда не будет проблем с поиском запчастей и обслуживанием.

Замкнула топ-3 отечественная Lada Largus, также особо популярная у таксистов. Автомобиль может похвастаться невысокой ценой и отличной вместимостью.

Напомним, ранее был составлен топ-10 самых популярных китайских кроссоверов в России.