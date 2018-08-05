Поклонская верит, что срыв ее комиссии в Госдуме не повторится

Москва, 5 августа. Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что надеется на то, что заседание комиссии по контролю за доходами и расходами в сентябре состоится так, как положено. Об этом Поклонская сообщила, комментируя срыв работы комиссии, который имел место на прошлой неделе.

«Никто не предъявлял претензий к работе комиссии. Разве что намекали, что хорошо бы мне пыл свой поумерить. Но я четко выполняю положения послания президента Федеральному собранию», — подчеркнула Поклонская.

Она отметила, что не исключает саботажа и 11 сентября, когда должно состояться следующее заседание комиссии.

«И это станет поводом сказать: вот, мол к Поклонской депутаты не ходят на комиссию. Давайте другого председателя назначим, к нему ходить будут… Не исключаю такого. Но надеюсь, до этого не дойдет», — призналась бывший прокурор Крыма в интервью «Комсомольской правде».

Поклонская напомнила, что для депутатов Госдумы должно существовать понятие чести. На сентябрьском заседании, уверена депутат, будут, как и всегда, обсуждаться самые серьезные вопросы

Напомним, на прошлой неделе депутаты от партии «Единая Россия» проигнорировали заседание возглавляемой Поклонской комиссии. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Поклонская объяснила свое видение данной ситуации, подчеркнув, что вопросы противодействия коррупции должны находиться вне партийного противостояния и внутрифракционных симпатий и антипатий.