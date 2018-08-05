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Самолет времен Второй мировой разбился в Швейцарии, погибли 20 человек
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    Самолет времен Второй мировой разбился в Швейцарии, погибли 20 человек

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    Самолет времен Второй мировой разбился в Швейцарии, погибли 20 человек

    Берн, 5 августа. Полиция швейцарского кантона Граубюнден уточнила информацию о жертвах крушения самолета «Юнкерс-52», который разбился накануне.

    «В результате катастрофы самолета «Юнкерс» погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин», — сообщили в полиции.

    Отмечается, что 17 погибших — граждане Швейцарии, кроме того, погибла семья из Австрии. 

    Коллекционный самолет времен Второй мировой войны принадлежал связанной с ВВС Швейцарии компании JU-Air. Он регулярно использовался для осуществления обзорных экскурсий. 

    Автор: Федор Веснин
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