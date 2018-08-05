Самолет времен Второй мировой разбился в Швейцарии, погибли 20 человек

Берн, 5 августа. Полиция швейцарского кантона Граубюнден уточнила информацию о жертвах крушения самолета «Юнкерс-52», который разбился накануне.

«В результате катастрофы самолета «Юнкерс» погибли 20 человек, в том числе 11 мужчин и девять женщин», — сообщили в полиции.

Отмечается, что 17 погибших — граждане Швейцарии, кроме того, погибла семья из Австрии.

Коллекционный самолет времен Второй мировой войны принадлежал связанной с ВВС Швейцарии компании JU-Air. Он регулярно использовался для осуществления обзорных экскурсий.