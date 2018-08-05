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Индонезии может грозить цунами после землетрясения магнитудой 7 на острове Ломбок
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    Индонезии может грозить цунами после землетрясения магнитудой 7 на острове Ломбок

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    Индонезии может грозить цунами после землетрясения магнитудой 7 на острове Ломбок

    Москва, 5 августа. На острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 14.46 по московскому времени.

    Согласно приведенным данным, их эпицентр был расположен в 49 км к северо-востоку от города Матарам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Какая-либо информация о разрушениях и жертвах пока не поступала. В настоящее время индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий отправило запрос на угрозу цунами.

    Напомним, в результате оползня, вызванного 6,4-балльным землетрясением, произошедшим на острове Ломбок 29 июля, под обломками разрушенных домов в районе вулкана Ринджани погибли 16 человек.

    22 июля землетрясение магнитудой 5,9 произошло в иранской провинции Керманшах.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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