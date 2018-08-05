Ковалев сообщил о возможном уходе из бокса после поражения от Альвареса

Москва, 5 августа. Российский боксер Сергей Ковалев, уступивший колумбийцу Элейдеру Альваресу в бою в Антлантик-Сити, сообщил, что задумывается о завершении карьеры. О желании «повесить перчатки на гвоздь» Ковалев рассказал в Instagram.

В обращении, опубликованном Ковалевым, спортсмен отметил, что «пропустил плюшечку» и попросил прощения у своих фанатов.

???????? Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 4 Авг 2018 в 10:01 PDT

Отметим, тренер Ковалева Аброр Турсунпулатов после поединка также заявил, что рекомендует спортсмену завершить карьеру. Промоутер боксера в то же время подчеркнул, что реванш с Альваресом возможен.