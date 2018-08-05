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Ковалев сообщил о возможном уходе из бокса после поражения от Альвареса
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    Ковалев сообщил о возможном уходе из бокса после поражения от Альвареса

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    Ковалев сообщил о возможном уходе из бокса после поражения от Альвареса

    Москва, 5 августа. Российский боксер Сергей Ковалев, уступивший колумбийцу Элейдеру Альваресу в бою в Антлантик-Сити, сообщил, что задумывается о завершении карьеры. О желании «повесить перчатки на гвоздь» Ковалев рассказал в Instagram.

    В обращении, опубликованном Ковалевым, спортсмен отметил, что «пропустил плюшечку» и попросил прощения у своих фанатов.

     

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    Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

    Отметим, тренер Ковалева Аброр Турсунпулатов после поединка также заявил, что рекомендует спортсмену завершить карьеру. Промоутер боксера в то же время подчеркнул, что реванш с Альваресом возможен.

    Автор: Федор Веснин
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