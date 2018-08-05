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Ученые подсчитали, сколько минут сна теряет человек из-за Интернета
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    Ученые подсчитали, сколько минут сна теряет человек из-за Интернета

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    Ученые подсчитали, сколько минут сна теряет человек из-за Интернета

    Москва, 5 августа. Между интернет-зависимостью и недосыпом существует взаимосвязь, что документально подтвердили итальянские ученые из университета Bocconi. Как говорится в статье Journal of Economic Behavior and Organization, любители заглянуть в Сеть перед сном в среднем лишают себя 25 минут, которые можно было бы потратить на полноценный отдых.

    Было проведено исследование. Большинство участников признались, что часто берут с собой в постель мобильные телефоны. Было установлено, что данные люди теряют не только 25 минут сна, но и его качество, так как человек подвержен постоянному пробуждению. 

    Влияние Интернета на сон более выражено среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. Любители такого времяпровождения, как правило, не высыпаются и чувствуют себя днем сонными, усталыми и раздражительными.

    Напомним, ранее ученые назвали минимум три угрозы, которые подстерегают людей, спящих с включенным вентилятором в комнате.

    Автор: Тимур Румянцев
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