Организаторы «Нашествия» опровергли информацию о гибели зрителя на фестивале

Москва, 5 августа. Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходит Тверской области, опровергли информацию СМИ о гибели зрителя. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из зрителей рок- фестиваля «Нашествие» скончался от удара током. По данным СМИ, зритель зацепил флагом электропровод, в результате чего якобы получил смертельный удар током.

«По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что «Нашествие» является одним из самых крупнейших российских рок-фестивалей под открытым небом. Фестиваль проводится с 1999 года. В прошлом году аудитория фестиваля составила 200 тысяч человек. С начала существования фестиваля его посещаемость выросла в 50 раз, передает РИА Новости.