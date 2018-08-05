Сирия: почти 270 км дорог отремонтировано в провинциях Алеппо, Даръа, Хама и Хомс

Дамаск, 5 августа. Практически 270 километров дорог было отремонтировано в Сирийской Арабской Республике. Об этом в воскресенье сообщает Центр приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что в общей сложности на территории САР было отремонтировано 89 больниц и 214 школ, расположенных в населенных пунктах Хшам, Эт-Табия, Восточная Гута, Хомс, Дамаск и Даръа.

Кроме того, было восстановлено 269,5 километра трасс, следует из сообщения Центра.

Также сообщается, что в ходе восстановительных работ было проложено 199 километров линий электропередач (ЛЭП), введено в эксплуатацию 85 электрических подстанций.

По данным Центра, на сегодняшний день в 57 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Даръа, Хама и Хомс ведутся восстановительные работы в школах, медицинских клиниках, а также жилых домах.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели за сутки зафиксировали 9 нарушений в провинциях Латакия и Алеппо.