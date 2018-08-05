Сирия, 5 августа. Один из полевых командиров «Джебхат Тахрир Сурии» был уничтожен под огнем САА северо-западнее Хамы. САА отразила атаку ИГ1 в районе Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре. Террористы ИГ казнили похищенного жителя Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перебрасывать дополнительные подразделения в провинцию Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в городе Джиср Аш-Шугур в западной части Идлиба; отклонила требование Турции о присоединении к ССА** в Идлибе.

«Исламское государство»1: предприняло попытку атаки позиций САА в районе Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор; казнило одного из похищенных жителей Эс-Сувейды.

«Джебхат Тахрир Сурия»: понесла потери в результате обстрелов САА к северо-западу от Хамы.

Курды: ведут бои с террористами ИГ у города Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона возобновились вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии**** (SDF). Как передает на своей странице в Twitter военный источник (DeirEzzor24), бои разворачиваются в районе города Аш-Шафаа. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, боевикам ИГ удалось захватить данные территории после того, как в марте часть курдских отрядов была передислоцирована на северо-запад Алеппо для борьбы с протурецкими силами. Это позволило джихадистам отбить несколько населенных пунктов на левом побережье реки Евфрат.

В то же время радикалы ИГ, отряды которых дислоцируются в занимаемых курдами районах, предприняли попытку нападения на опорные пункты правительственных подразделений недалеко от города Абу Кемаль. Как сообщает новостное агентство Al Masdar News, атака исламистов была успешно отражена, террористы вновь бежали на восточный берег Евфрата.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Джиср Аш-Шугур прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли по меньшей мере три мирных жителя. Как передает информационный портал Jisr TV, детонировало СВУ, предположительно, заложенное террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые осуществляют подпольную деятельность в регионе. Тогда как, по неподтвержденным данным местных активистов, причиной взрыва стал инцидент на одном из складов с боеприпасами исламистов. Напомним, ранее сообщалось, что радикалы наращивают боевую мощь в западной части провинции с целью атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) на севере Латакии.

Между тем стало известно, что Турция предприняла попытку заключить соглашение с боевиками террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Как передает агентство новостей Al Masdar News, Анкара потребовала у радикалов распустить группировку и присоединиться к протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Кроме того, турецкие силы призвали иностранных наемников, также действующих в составе формирования, покинуть Сирию и сдаться правоохранительным органам. Однако лидеры «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 отклонили данные требования. Напомним, большая часть Идлиба находится в оккупации различных исламистских организаций, провинция является крупнейшим оплотом вооруженной оппозиции, в частности, в силу того, что именно сюда были депортированы члены многих группировок ранее контролировавших районы Дамаска, Даръа и Хомса.

Провинция Хама

К северо-западу от Хамы не прекращаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами антиправительственных формирований. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (C_Military1), под обстрелом артиллерийских дивизионов правительственных войск оказались военные объекты радикалов «Джебхат Тахрир Сурии» на окраинах населенных пунктов Арбаин, Аз-Залакият, Джанабра, Зайзун и Заяра. По данным информационного портала Al Masdar News, в результате ударов САА были ликвидированы три исламиста, в том числе, один из полевых командиров формирования. Несколько часов назад джихадисты попытались атаковать контрольно-пропускной пункт «Аз-Залакият», что послужило поводом к ответным боевым действиям со стороны САА. Напомним, группировка «Джебхат Тахрир Сурия» была создана в феврале в результате объединения сил «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» и «Ахрар Аш-Шам».

Провинция Эс-Сувейда

Медиа-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», сообщает о том, что террористы казнили одного их жителей Эс-Сувейды, похищенного во время нападения в административном центре региона десять дней назад. Напомним, боевики подпольных групп ИГИЛ1 провели теракт с участием смертника 25 июня. Несмотря на то, что два джихадиста были уничтожены прежде, чем активировали на себе взрывные устройства, их сообщники успели захватить нескольких гражданских лиц в окрестных поселениях.

Тем временем правительственные войска продолжают стягивать силы в провинцию, чтобы полностью зачистить пустынные территории, в которых все еще скрываются «спящие ячейки» террористической группировки, передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)