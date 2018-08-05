Меню
Новороссия
Сбежавшего с автоматом и гранатами бойца ВСУ ищут в Донбассе — ЛНР
Происшествия
Двое мужчин утонули в Балтийске из-за отбойных течений
Следующая новость
Загрузка...

    Сбежавшего с автоматом и гранатами бойца ВСУ ищут в Донбассе — ЛНР

    202

    Сбежавшего с автоматом и гранатами бойца ВСУ ищут в Донбассе — ЛНР

    Луганск, 5 августа. Комиссия штаба так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) инициировала расследование после побега из воинской части одного из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который взял с собой автомат, боеприпасы и гранаты. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    По данным военного ведомства ЛНР, в минувшую среду, 1 августа, боец ВСУ покинул воинскую часть и взял с собой гранаты и автомат.

    В ООС инициировали расследование после побега украинского солдата. В народной милиции подчеркнули, что в подразделениях ВСУ психологическое состояние военных остается плохим.

    «Постоянные нарушения воинской дисциплины, а также воинские преступления среди военных приобрели систематичность и повлиять на ситуацию командный состав просто не в состоянии», — добавили в ведомстве.

    Кроме того, уточнили в народной милиции, такая обстановка в армии Украины сложилась из-за плохого материально-технического обеспечения, коррупции, воровства и пьянства среди офицеров и солдат.

    Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.