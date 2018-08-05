Сбежавшего с автоматом и гранатами бойца ВСУ ищут в Донбассе — ЛНР

Луганск, 5 августа. Комиссия штаба так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) инициировала расследование после побега из воинской части одного из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который взял с собой автомат, боеприпасы и гранаты. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, в минувшую среду, 1 августа, боец ВСУ покинул воинскую часть и взял с собой гранаты и автомат.

В ООС инициировали расследование после побега украинского солдата. В народной милиции подчеркнули, что в подразделениях ВСУ психологическое состояние военных остается плохим.

«Постоянные нарушения воинской дисциплины, а также воинские преступления среди военных приобрели систематичность и повлиять на ситуацию командный состав просто не в состоянии», — добавили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в народной милиции, такая обстановка в армии Украины сложилась из-за плохого материально-технического обеспечения, коррупции, воровства и пьянства среди офицеров и солдат.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.