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Путин и Медведев поздравили российских железнодорожников с праздником
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    Путин и Медведев поздравили российских железнодорожников с праздником

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    Путин и Медведев поздравили российских железнодорожников с праздником

    Москва, 5 августа. Президент России Владимир Путин поздравил работников российской железнодорожной отрасли с профессиональным праздником.

    Владимир Путин отметил высокие достижения российских железнодорожников, напомнив, что благодаря их труду раньше запланированного срока было запущено движение по маршруту Журавка – Миллерово. Глава государства также добавил, что железнодорожная отрасль играет важнейшую роль в развитии уникального логистического потенциала России.

    Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев также поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником​​​. Премьер-министр отметил, что работники железнодорожной отрасли строят новые магистрали, а также осуществляют модернизацию инфраструктуры и подвижного состава с применением современных технологий. Медведев выразил благодарность всем ветеранам отрасли, отметив, что их знания и опыт послужат примером для молодых железнодорожников.

    Автор: Артем Никулин
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