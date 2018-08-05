Сирия: США, получив пару пощечин, могут покинуть САР — вывоз «Белых касок», ИГ и другие приметы

Ливанское агентство Al Akhbar сообщает, что недавно в Бейрут прибыл самолет с американской делегацией, на борту которого, в частности, были доставлены захваченные на территории Сирии боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), являющиеся выходцами из Ливана. Местные эксперты считают, что сейчас США распределяют всех пленных террористов по странам их гражданской принадлежности, что, в свою очередь, связано с намерениями Вашингтона вскоре покинуть САР. Так ли это? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Слухи о выходе войск Соединенных Штатов из Сирии распространились уже давно. Особенно часто это начали обсуждать после заявления американского президента Дональда Трампа, который высказывался за сворачивание кампании в САР, поскольку ведение военных действий в этом регионе слишком затратно для Вашингтона. Впрочем, никаких существенных шагов в этом направлении после высказываний лидера США предпринято не было.

Затем появились сведения о том, что место американских сил в Сирии займут войска соседних арабских государств, в частности Саудовской Аравии. Кроме того, дальнейшее пребывание США в САР оказывается под вопросом и в связи с постепенным налаживанием диалога между официальным Дамаском и курдами, которые в последние годы конфликта являлись главным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что участие России в сирийском конфликте расстроило планы американцев. Теперь, когда ВКС РФ помогли правительственной Сирийской арабской армии (САА) отбить у террористов большую часть арабской республики, намерениям США относительно свержения законного президента САР Башара Асада уже не суждено воплотиться в жизнь.

«После того, как при поддержке России Сирия смогла освободить почти все свои территории, а также после налаживания Москвой мирного процесса, в который вовлекается все больше и больше оппозиционных групп, у Соединенных Штатов осталось совсем немного пространства для маневра в САР. Семь лет назад, когда война только начиналась, Вашингтон выступал одним из главных спонсоров конфликта. Целями американцев были уничтожение правительства Асада и взятие под контроль арабской республики, представляющей важное стратегическое значение с точки зрения геополитики», — напомнил эксперт.

Достичь поставленных задач США так и не смогли и теперь уже вряд ли смогут. Соответственно, самым логичным для Соединенных Штатов было бы свернуть кампании в САР и незаметно ретироваться после очевидного поражения.

«Официально Вашингтон заявлял о своем намерении искоренить терроризм в регионе, однако борьба с ИГ1 и другими группировками фактически не велась, была только имитация этого. Только вмешательство ВКС РФ привело к тому, что «Исламское государство» было разбито. В настоящее же время даже для самих американцев уже нет никакого смысла в пребывании в Сирии, поскольку поставленных целей добиться им не удалось и уже, очевидно, не удастся. Поэтому единственное, что им остается, — постараться без потери лица, если это вообще возможно, покинуть регион», — считает собеседник ФАН.

Скорее всего, именно к этому США сейчас и готовятся, предполагает он. Ряд последних спецопераций, проведенных ими в САР, свидетельствуют в пользу данной точки зрения. Безусловно, такой исход положительно отразился бы на ситуации в Сирии и существенно ускорил бы процесс мирного урегулирования конфликта.

«Последние маневры Вашингтона в отношении его сирийской политики — это как раз те подготовительные меры, которые впоследствии должны привести к тому, что войска США все же покинут территорию арабской республики. Речь идет и о заявлениях Трампа, и о высказываниях других американских высокопоставленных лиц, а также эвакуации «Белых касок». По всей вероятности, для Соединенных Штатов нет никаких других логичных вариантов в рамках сирийской политики, кроме как вывести свои войска из этой страны или хотя бы минимизировать свое военное присутствие в САР, которое, кстати, является незаконным», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.