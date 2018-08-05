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«Пошел ты, лысый»: чиновник в Тверской области обматерил селян на церемонии открытия фонаря
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    «Пошел ты, лысый»: чиновник в Тверской области обматерил селян на церемонии открытия фонаря

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    «Пошел ты, лысый»: чиновник в Тверской области обматерил селян на церемонии открытия фонаря

    Тверь, 5 августа. В селе Холмец Тверской области торжественно открыли фонарь. В мероприятии участвовал глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов.

    Местные жители появлению освещения порадовались, однако отметили, что фонарь светит не совсем на дорогу — далее, по информации местных СМИ, обстановка начала быстро накаляться. Дубов резко отреагировал на критику, использовав в том числе матерные выражения, пишет издание eTver. 

    «Пошел ты… лысый», — именно так, со слов очевидцев, Дубов отреагировал на вопрос о стоимости фонаря. 

    «Пошел ты, лысый»: чиновник в Тверской области обматерил селян на церемонии открытия фонаря

    Что послужило причиной резкой реакции чиновника, неизвестно. Отметим, сам Дубов, комментируя инцидент, заявил, что «территории, где допускаются протестные акции, не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района».

    Автор: Федор Веснин
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