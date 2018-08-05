«Пошел ты, лысый»: чиновник в Тверской области обматерил селян на церемонии открытия фонаря

Тверь, 5 августа. В селе Холмец Тверской области торжественно открыли фонарь. В мероприятии участвовал глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов.

Местные жители появлению освещения порадовались, однако отметили, что фонарь светит не совсем на дорогу — далее, по информации местных СМИ, обстановка начала быстро накаляться. Дубов резко отреагировал на критику, использовав в том числе матерные выражения, пишет издание eTver.

«Пошел ты… лысый», — именно так, со слов очевидцев, Дубов отреагировал на вопрос о стоимости фонаря.

Что послужило причиной резкой реакции чиновника, неизвестно. Отметим, сам Дубов, комментируя инцидент, заявил, что «территории, где допускаются протестные акции, не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района».