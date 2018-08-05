Донбасс сегодня: ВСУ несут потери под Донецком, снайпер «сократил ряды» Нацгвардии

Донбасс, 5 августа. Предшественники новичков в рядах ВСУ забыли отдать сменщикам карты минных полей. Украинская армия несет небоевые потери. Штаб Операции объединенных сил (ООС) и украинские СМИ сочинили историю о фейковом снайпере ДНР под Марьинкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Прибывшие по ротации бойцы ВСУ подорвались на минах «побратимов»

Минувшие сутки ознаменовались продолжающейся ротацией украинских войск в прилегающих к Донецку районах. На данный момент проходит замена 93-й механизированной бригады украинской армии на 128-ю горно-штурмовую бригаду. Как и прежде, процесс замены сопровождается трагическими для украинских солдат инцидентами. Так, убывающие бойцы 93-й части не оставили карты минных полей новичкам.

Рядом со взводным опорным пунктом двое военнослужащих 128-й бригады подорвались на растяжке, установленной их побратимами. Бойцы остались живы, но в тяжелом состоянии находятся в военном госпитале. Официальные спикеры Операции объединенных сил об инциденте умолчали.

В украинской армии резко возросли небоевые потери

Подтверждением тому, что ВСУ несут большие небоевые потери, служит информация разведки Луганской народной республики. В условиях действия «хлебного» перемирия в общем плане отмечается снижение обстрелов, провокаций и, как следствие, гибели личного состава украинской армии в ходе боев. Но при этом командование силовой операции начало в Луганской области масштабные учения военного медицинского персонала в условиях, максимально приближенных к боевым. Учения проходят рядом с линией соприкосновения.

По данным луганской разведки, именно возросшее число небоевых потерь спровоцировало эти мероприятия. Кроме того, еще одним доказательством приведенной информации является острая нехватка крови для переливания, которая фиксируется на станциях переливания в Луганской области. Дополнительно также стало известно о решении командования киевских войск создать резерв койко-мест в военных госпиталях подконтрольной ВСУ Луганщины. Это, среди прочего, может свидетельствовать и о планирующейся Киевом эскалации конфликта.

А был ли снайпер?

Украинские СМИ растиражировали информацию штаба ООС о якобы расстреле «террористическим снайпером ДНР» двух полицейских в Марьинке к западу от Донецка. По версии штаба силовиков Киева, инцидент произошел около 11 утра в субботу в мирном квартале подконтрольного киевскому правительству города.

Украинский телеканал «1+1» сообщил, что съемочная группа «чисто случайно» оказалась неподалеку и успела снять вместе с украинскими военными сюжет с места происшествия, который также «случайно» к вечернему выпуску новостей уже был смонтирован и выдан в эфир. Военные полка «Днепр-1», входящие в структуру украинского МВД, показали простреленный бронежилет и поврежденный автомат одного из бойцов, якобы подвергшихся атаке.

СМИ сообщили, что выстрелов было три — два в одного бойца и один в другого патрульного, оба получили ранения, один — в руку, второй — в ногу. А теперь о главном. На какой из улиц города произошел инцидент, не сообщается, только район — северо-восток. Но северо-восточная окраина наиболее удалена от линии фронта и расстояние до позиций армии ДНР — несколько километров. Это уже исключает нанесение вреда пулей, выпущенной с такого расстояния.

Но главная нестыковка заключается в том, что в сюжете СМИ военные заявили об одностороннем обстреле, а на странице пресс-центра штаба ООС в социальной сети речь идет об «огневом столкновении», что предусматривает все-таки наличие ответного огня. Поэтому что на самом деле произошло в Марьинке и был ли вообще снайпер — известно лишь «случайно оказавшимся» в районе инцидента украинским журналистам.