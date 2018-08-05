Лидеры стран СНГ выразили соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой Ми-8

Москва, 5 августа. Глава правительства Армении Никол Пашинян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразили соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

В телеграмме армянского кабинета министров отмечается, что в стране с прискорбием восприняли трагедию.

«Выражаю искренние сочувствия вам и в вашем лице всем россиянам, и прошу передать мои соболезнования родным и близким погибших», — следует из телеграммы.

Азербайджанский лидер выразил глубокие соболезнования всем россиянам в связи с трагическим событием. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил соболезнования главе российского государства в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы.

Напомним, вертолет Ми-8 авиационного перевозчика Utair разбился в минувшую субботу утром в Красноярском крае​​​. Находившиеся на борту воздушного судна три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.