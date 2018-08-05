«До них только сейчас доходить стало?»: россияне отреагировали на слова экс-депутата Рады о неэффективности санкций

Москва, 5 августа. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Филиндаш констатировал, что санкции против Москвы «парадоксальным образом» сработали на укрепление России.

Экономические ограничения в адрес Москвы привели к импортозамещению и развитию ряда секторов, отметил чиновник. Таким образом Филиндаш подтвердил, что санкции в отношении России не работают.

Следует отметить, что в настоящее время россияне в социальных сетях активно комментируют заявление украинского политика. Многие из них считают, что «санкции для России, как тренажеры в фитнес-клубе — чем больше нагрузка, тем сильнее становится спортсмен».

«Ну, наконец-то до них это начало доходить. Прогресс, однако», — написал пользователь под ником Мастер. «До них только сейчас доходить стало? Мы им об этом уже четыре года как говорим!», — отметил Игорь.

«На Западе не смогли понять очевидное: бессмысленно вводить ограничительные санкции против страны, имеющей в запасах всю таблицу Менделеева. Но они это сделали, тем самым собственными решениями инициируя Россию на развитие собственных технологий. И теперь у России есть и то (ресурсы), и другое (технологии)», — выразил мнение beta-k.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему западные санкции против РФ неэффективны.