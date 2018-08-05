Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Москва, 5 августа. Американская сеть кофеен Starbucks планирует начать прием криптовалюты в качестве оплаты за свои товары.

Starbucks совместно с корпорацией Microsoft и компанией Intercontinental Exchange намерены запустить платформу под названием Bakkt, которая будет осуществлять прием и обмен криптовалют на товары и услуги. Платформа Bakkt будет являться посредником между клиентами и сетью кофеен Starbucks.

Запуск платформы запланирован на ноябрь 2018 года. Платформа Bakkt создается не только для обслуживания клиентов Starbucks, в ближайшем будущем к сервису смогут подключиться другие частные компании.