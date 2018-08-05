Меню
Технологии
Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой
Общество
Путин и Медведев поздравили российских железнодорожников с праздником
Следующая новость
Загрузка...

    Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

    56

    Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

    Москва, 5 августа. Американская сеть кофеен Starbucks планирует начать прием криптовалюты в качестве оплаты за свои товары.

    Starbucks совместно с корпорацией Microsoft и компанией Intercontinental Exchange намерены запустить платформу под названием Bakkt, которая будет осуществлять прием и обмен криптовалют на товары и услуги. Платформа Bakkt будет являться посредником между клиентами и сетью кофеен Starbucks.

    Запуск платформы запланирован на ноябрь 2018 года. Платформа Bakkt создается не только для обслуживания клиентов Starbucks, в ближайшем будущем к сервису смогут подключиться другие частные компании.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.