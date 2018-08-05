Шесть человек погибли при крушении самолета в Оклахоме

Оклахома-Сити, 5 августа. Легкомоторный самолет потерпел крушение и полностью сгорел на севере Оклахомы. Всего на борту лайнера находились шесть человек, все погибли. Об этом передает телеканал Fox News.

По данным канала, крушение случилось в 150 километрах от Оклахомы-Сити. Шестиместный одномоторный лайнер Extra EA-400 вылетел из Понка-Сити и рухнул через некоторое время.

В настоящее время сотрудники полиции не могут обследовать место катастрофы и уточнить число жертв из-за не прекращающегося пожара.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 перевозчика Utair, следовавший по маршруту Ванкор — Харкасале, потерпел крушение в минувшую субботу. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, которые находились на борту судна.