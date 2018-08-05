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Опубликованы скриншоты нового сервиса знакомств от Facebook
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    Опубликованы скриншоты нового сервиса знакомств от Facebook

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    Опубликованы скриншоты нового сервиса знакомств от Facebook

    Москва, 5 августа. В Интернете были обнародованы первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств крупнейшей соцсети в мире Facebook. Сейчас тестированием сервиса занимаются сотрудники одноименной компании.

    По данным портала TechCrunch, приложение сразу же станет доступным для пользователей по окончании всех проверок.

    Ожидается, что у сервиса будет уникальный функционал, ориентированный на серьезные отношения. При этом в Facebook отказались от системы, которая используется в популярном приложении знакомств Tinder.

    На данный момент известно, что приложение исключает возможность свиданий с знакомыми людьми. Фильтрацию проходят только те, кто не находится в списке контактов пользователя.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что соцсети Facebook и Instagram научат своих пользователей контролировать время, проведенное в приложениях и на сайтах, с помощью специальной функции.

    Автор: Тимур Румянцев
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