Опубликованы скриншоты нового сервиса знакомств от Facebook
Москва, 5 августа. В Интернете были обнародованы первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств крупнейшей соцсети в мире Facebook. Сейчас тестированием сервиса занимаются сотрудники одноименной компании.
По данным портала TechCrunch, приложение сразу же станет доступным для пользователей по окончании всех проверок.
Facebook is internally testing Facebook Dating.— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018
I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX
Ожидается, что у сервиса будет уникальный функционал, ориентированный на серьезные отношения. При этом в Facebook отказались от системы, которая используется в популярном приложении знакомств Tinder.
На данный момент известно, что приложение исключает возможность свиданий с знакомыми людьми. Фильтрацию проходят только те, кто не находится в списке контактов пользователя.
Напомним, несколько дней назад сообщалось, что соцсети Facebook и Instagram научат своих пользователей контролировать время, проведенное в приложениях и на сайтах, с помощью специальной функции.