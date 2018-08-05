Опубликованы скриншоты нового сервиса знакомств от Facebook

Москва, 5 августа. В Интернете были обнародованы первые скриншоты сервиса онлайн-знакомств крупнейшей соцсети в мире Facebook. Сейчас тестированием сервиса занимаются сотрудники одноименной компании.

По данным портала TechCrunch, приложение сразу же станет доступным для пользователей по окончании всех проверок.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018

Ожидается, что у сервиса будет уникальный функционал, ориентированный на серьезные отношения. При этом в Facebook отказались от системы, которая используется в популярном приложении знакомств Tinder.

На данный момент известно, что приложение исключает возможность свиданий с знакомыми людьми. Фильтрацию проходят только те, кто не находится в списке контактов пользователя.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что соцсети Facebook и Instagram научат своих пользователей контролировать время, проведенное в приложениях и на сайтах, с помощью специальной функции.