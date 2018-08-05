Вооруженный метлой победитель «Тур де Франс» испортил вечеринку Тиля Швайгера

Москва, 5 августа. Бывший профессиональный велогонщик, победитель «Тур де Франс» 1997 года немец Ян Ульрих был задержан на Мальорке после вторжения в поместье своего знаменитого соотечественника, актера Тиля Швайгера.

Ульрих и Швайгер дружат много лет и живут по соседству на испанском острове. Актер устроил вечеринку, на которую, очевидно, без приглашения, пришел Ульрих, сообщают немецкие СМИ.

Отмечается, что экс-спортсмен перелез через забор и напугал гостей вечеринки, размахивая черенком от метлы. Швайгер был вынужден вызвать полицию, виллу Ульрих покинул в наручниках и в сопровождении полицейских.

«С моим соседом Яном произошел один инцидент. Не так я себе представлял свой отпуск», — заявил Швайгер, его цитирует газета Bild.

Ульрих — единственный немец, выигравший «Тур де Франс», в 2000 году он также выиграл олимпийского золото Сиднея в групповой гонке.