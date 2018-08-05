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Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Украинский лес пошел на дрова и пиломатериалы для Евросоюза. Украинские СМИ «потеряли» Петра Порошенко. Армия Сирии продолжает обезвреживать боеприпасы, спрятанные террористами. Российских граждан предлагают проверить на знание правил безопасного обращения с оружием.
    14:28 5 Августа 2018
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    Украинский лес пошел на дрова и пиломатериалы для Евросоюза

    Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Над Украиной нависла «угроза планетарного масштаба»: к такому выводу пришла британская природоохранная организация Earthsight. Дело в том, что на территории «незалежной» процветает вырубка леса, деревья валят под видом санитарной профилактики, но до 78% рубки является неоправданной, уверены специалисты организации. В настоящее время проблема достигла критического уровня. Стоит напомнить, что по настоянию международных природоохранных организаций в 2015 году на Украине был введен мораторий на рубку леса. Отметим, в Европейский союз экспортируются пиломатериалы и дрова. Основные импортеры украинского дерева — Италия, Венгрия, Румыния, Германия и Польша.

    Украинские СМИ «потеряли» Петра Порошенко

    Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Тем временем украинские СМИ «потеряли» президента. Петр Порошенко, по заявлениям журналистов, уже неделю не появляется на рабочем месте, о его местонахождении и состоянии информации нет. Последний раз главу Украины видели на площади в Киеве, во время празднования 1030-летия крещения Руси. На новости о «пропаже» главы государства жители «незалежной» реагируют с юмором, многие строят предположения о том, куда мог отправиться Порошенко и, как пишут в соцсетях, «ждут интересных заявлений после «отпуска»».

    Армия Сирии продолжает обезвреживать боеприпасы, спрятанные террористами

    Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Подразделения Сирийской арабской армии продолжают демонтировать боеприпасы, спрятанные террористами запрещенного в России «Исламского государства» в деревнях провинция Даръа, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В ходе осмотра освобожденных от незаконных вооруженных формирований территорий сирийские правительственные войска обнаружили склад оружия боевиков группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», которые являлись филиалом ИГИЛ в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. В помещении было большое количество оружия и боеприпасов, в том числе гранаты и зенитные установки.

    Российских граждан предлагают проверить на знание правил безопасного обращения с оружием

    Украинский лес — на дрова и пиломатериалы для Евросоюза | 5 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Росгвардия выступила с предложением организовать проверку граждан России на знание правил безопасного обращения с оружием и наличие таких умений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время идея находится на стадии проработки и обсуждения. В ведомстве не уточняется, о каком оружии идет речь, а также о том, как такую проверку собираются проводить. Впрочем, сам документ предполагает, что тестирование будет проходить в «организациях, определяемых правительством Российской Федерации».
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