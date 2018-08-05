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РПЦ выпустила инструкции для священников-видеоблогов
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    РПЦ выпустила инструкции для священников-видеоблогов

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    РПЦ выпустила инструкции для священников-видеоблогов

    Москва, 5 августа. Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и средствами массовой информации разместил на своем официальном сайте инструкцию для священников с советами о том, как надо вести видеоблоги.

    Отмечается, что высокая скорость передачи данных «делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести».

    Социальные сети, разные блоги, мессенджеры в РПЦ назвали главной альтернативой существующим СМИ с более высокой степенью доверия.

    В РПЦ обратили внимание на то, что к видеоблогам необходимо отнестись серьезно, поскольку на сегодняшний день они дают священникам неопровержимые преимущества.

    В рекомендациях также подчеркивается, что в данной отрасли широко представлен «антиклерикальный дискурс», критику церкви многие блогеры, по словам представителей в РПЦ, используют для лайков и популярности.

    Напомним, ранее стало известно, что РПЦ поддержала отмену уголовной ответственности за репосты в социальных сетях.

    Автор: Дана Балан
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