РПЦ выпустила инструкции для священников-видеоблогов

Москва, 5 августа. Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и средствами массовой информации разместил на своем официальном сайте инструкцию для священников с советами о том, как надо вести видеоблоги.

Отмечается, что высокая скорость передачи данных «делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести».

Социальные сети, разные блоги, мессенджеры в РПЦ назвали главной альтернативой существующим СМИ с более высокой степенью доверия.

В РПЦ обратили внимание на то, что к видеоблогам необходимо отнестись серьезно, поскольку на сегодняшний день они дают священникам неопровержимые преимущества.

В рекомендациях также подчеркивается, что в данной отрасли широко представлен «антиклерикальный дискурс», критику церкви многие блогеры, по словам представителей в РПЦ, используют для лайков и популярности.

Напомним, ранее стало известно, что РПЦ поддержала отмену уголовной ответственности за репосты в социальных сетях.