Работающие в Польше украинские мигранты отправили на родину около $1 млрд

Варшава, 5 августа. Пребывающие на заработках в Польше украинские граждане перевели на родину более 920 млн долларов. Как сообщает Польское радио, это составляет 86% всех денежных переводов, отправленных за пределы Польши иностранцами.

Согласно приведенным данным, иностранцы вывели за пределы страны около 58,5 млрд рублей за первый квартал 2018 года. Однако в прошлом году за тот же период эта сумма была меньше на 12 млрд рублей.

Отметим, что каждый год почти 9 млн украинцев уезжают на сезонные работы за границу, о чем заявлял министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Напомним, на протяжении трех лет украинцы удерживают лидирующую позицию по объему покупки жилья в Польше, заняв 27% приобретенных иностранцами квартир.

Ранее бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что Польша все больше переманивает трудоспособных украинцев к себе, тем самым превращает Украины в страны с отсутствием перспектив.