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В МЧС отреагировали на сообщения о падении метеорита в ХМАО
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    В МЧС отреагировали на сообщения о падении метеорита в ХМАО

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    В МЧС отреагировали на сообщения о падении метеорита в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 5 августа. В управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали сообщения в соцсетях о падении метеорита в Югре. 

    «Информационных сообщений, донесений не было, только [отклики] такого уровня, что люди видели, будто что-то летело. Что именно — никто не знает», — сообщили в пресс-службе управления, передает ТАСС.

    В МЧС также отметили, что пока рано говорить о том, что над Сургутом пролетел метеорит, передает News.ru.

     

    #МЕТЕОРИТ#СУРГУТ

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    Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная в районе трассы Нефтеюганск — Сургут. На записи видно, как некий объект, вспыхивая, падает на фоне неба.

    Напомним, в феврале 2013 года в Челябинской области рухнул метеорит. Небесное тело разрушилось в воздухе, в результате чего мощной ударной волной в зданиях выбило стекла. Тогда пострадали 1613 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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