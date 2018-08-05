В МЧС отреагировали на сообщения о падении метеорита в ХМАО

Ханты-Мансийск, 5 августа. В управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали сообщения в соцсетях о падении метеорита в Югре.

«Информационных сообщений, донесений не было, только [отклики] такого уровня, что люди видели, будто что-то летело. Что именно — никто не знает», — сообщили в пресс-службе управления, передает ТАСС.

В МЧС также отметили, что пока рано говорить о том, что над Сургутом пролетел метеорит, передает News.ru.

#МЕТЕОРИТ#СУРГУТ A post shared by l2n (@l2n7221) on Aug 4, 2018 at 12:59pm PDT

Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная в районе трассы Нефтеюганск — Сургут. На записи видно, как некий объект, вспыхивая, падает на фоне неба.

Напомним, в феврале 2013 года в Челябинской области рухнул метеорит. Небесное тело разрушилось в воздухе, в результате чего мощной ударной волной в зданиях выбило стекла. Тогда пострадали 1613 человек.