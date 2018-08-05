Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла вспомнил, как ВСУ бросали людей и технику

Луганск, 5 августа. Участник ликвидации Изваринского котла в Донбассе, подполковник Народной милиции ЛНР Александр Никишин вспомнил подробности той операции в четвертую годовщину боев.

Никишин признал, что тогда, летом 2014 года, у ВСУ еще была армия, что, однако, не помогло силовикам оказаться в окружении.

«У них в том секторе [в районе Зеленополья] было точно до двух тысяч личного состава, и они шли вдоль границы. Но я вот ни одного не видел, чтоб кто-то оттуда вышел. В Россию их ломануло немного, это когда бои начались на самой таможне, у них уже не было другого выхода, они бросили все – оружие, боекомплект – подняли белый флаг…» — рассказал Никишин, имевший тогда позывной «Эколог», Луганскому информационному центру.

По словам Никишина, украинская армия имела преимущество в технике, однако не смогла им правильно распорядиться.

«Все бросали, убегали, хотя, честно сказать, на то время у них [у ВСУ] была армия, повторюсь. Были танки, БТРы, БМП-2, а у нас в основном, легковые машины. Некоторые наши хлопцы вообще на мотоциклах умудрялись воевать. Цепляли РПГ-7 или «Муху», догоняли на мотоциклах и расстреливали, жгли, палили бронетехнику», — вспомнил подполковник Народной милиции ЛНР.

Никишин усомнился в том, что официальные данные Киева о потерях в Изваринском котле мог быть хотя бы приблизительно соответствовать истине. По его словам, ВСУ потеряли около четырех тысяч человек, 500 силовиков сбежали в РФ, несколько сотен присоединились к ЛНР и ДНР.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики не признали новую киевскую власть, которая обрела силу после госпереворота на Украине. Республики объявили о независимости, ВСУ в ответ начали карательную операцию на территории Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.