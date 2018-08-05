Вы не узнаете своих детей: Киев санкционировал превращение баз отдыха в «лагеря универсальных солдат»

Министерство молодежи и спорта Украины поддержало инициативу ряда радикальных организаций и движений страны по созданию на летних оздоровительных базах (бывших пионерлагерях) так называемых «патриотических станций». Таким образом, сотни лагерей, формально принадлежащих центрам детского и юношеского творчества на территории от Ужгорода до Мариуполя, окончательно перейдут под контроль «Правого сектора»1, «Национального корпуса», «Тризуба Степана Бандеры» (все организации запрещены в РФ) и других националистических формирований.

Как утверждают независимые аналитики, в обозримом будущем подобные «станции», где юношей и девушек уже обучают владению огнестрельным и холодным оружием, станут на Украине повсеместным явлением. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Дядя пятиклассника Михаила Т. Владимир Михайлович подал обращение в администрацию небольшого городка в Черниговской области с требованием дать правовую оценку деятельности местного детского лагеря отдыха, который стараниями волонтеров и активистов был превращен в «тренировочную базу будущих защитников родины».

Вернувшись после трехнедельной смены в оздоровительном комплексе, маленький Миша поразил родных приобретенными навыками и познаниями, а также привитыми предпочтениями. Во-первых, мальчуган потребовал от собственного прадеда выбросить на помойку советские ордена и медали. Во-вторых, — в ультимативной форме призвал домочадцев отказаться от просмотра российских телеканалов. И наконец, в-третьих, предложил матери, отцу и дяде отправиться в Донбасс и в составе ВСУ «бить проклятых москальских прихвостней».

Как оказалось впоследствии, практически весь июль Миша провел в лагере «Азовец», находящемся под патронатом запрещенного в России батальона «Азов».

«Изначально принадлежность лагеря, как и его название, не афишировались, — говорит Владимир Михайлович в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Многим родителям объясняли, что их чад обучат азам выживания в условиях дикой природы, проведут занятия по спортивному ориентированию и в целом — отвлекут и от компьютеров, и от гаджетов. Отвлекли очень оригинальным образом».

В том, что новых «учителей» племянника удастся привлечь к какой-либо ответственности, дядя Михаила сомневается: соответствующие лагеря с подачи тех же местных администраций в частности и санкции официального Киева в целом растут по всей Украине, словно грибы. По самым скромным подсчетам, они действуют в каждой из 23 находящихся под контролем действующей власти украинских областей. Более того, только на развитие инфраструктуры «Азовца» из государственного бюджета ежегодно планируется выделять до 200 тысяч гривен (120 тысяч рублей).

Помимо прочего, каждый из упомянутых «патриотических клубов» получает примерно в три раза больше в качестве пожертвований и волонтерской помощи. Но и это еще не все. В условиях отсутствия необходимой юридической базы радикалы фактически безнаказанно захватывают территории бывших оздоровительных комплексов и ЦДЮТ (бывших домов и дворцов пионеров), провозглашая эти территории «зонами, свободными от режима Порошенко».

«В данном случае речь идет о зонах, свободных от полиции, где действуют собственные законы, — отметила в комментарии ФАН киевский социальный психолог Елена Мильто. — Именно там националисты, которые воспользовались резким сокращением на Украине числа детских внешкольных учреждений и бесплатных спортивных секций, сегодня насаждают собственную религию и диктуют собственные законы. И здесь государство, смотрящее сквозь пальцы на формирование таких «патриотических станций», явно играет с огнем».

Похоже, это действительно так. На днях бывший руководитель «Правого сектора», а ныне лидер крайне правой группировки «Украинская добровольческая армия» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош объявил о создании… «школы юных диверсантов». В «заведении», расположенном на одной из некогда элитных баз отдыха, детей в возрасте от 12 лет будут обучать минному делу, владению автоматами и пулеметами и оказанию первой медицинской помощи в условиях уличных боев.

«Мы, украинские добровольцы, готовим новое поколение для защиты Украины от Москвы, — подчеркнул он. — Самые тяжелые испытания для нашей нации еще впереди, но мы воспитаем универсальных солдат».

И как бы между прочим добавил, что «универсальные солдаты украинского разлива, прошедшие подготовку на «патриотических станциях», уничтожат каждого, чья лояльность идеям национализма будет поставлена под сомнение. «Вы не узнаете своих детей!» — говорится в рекламном объявлении одной из таких станций.

И этим все сказано.

1 Организация запрещена на территории РФ.