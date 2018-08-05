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Политика
МИД России назвал «категорически неприемлемой» попытку покушения на Мадуро
Общество
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    МИД России назвал «категорически неприемлемой» попытку покушения на Мадуро

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    МИД России назвал «категорически неприемлемой» попытку покушения на Мадуро

    Москва, 5 августа. Российская сторона решительно осуждает покушение на главу Венесуэлы Николаса Мадуро и призывает решать внутренние политические проблемы без использования террористических способов. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МИД РФ.

    В дипломатическом ведомства РФ произошедшее назвали «категорически неприемлемым». Кроме того, российская сторона пожелала скорейшего выздоровления раненным в ходе атаки.

    «Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем», — следует из заявления, опубликованного в микроблоге ведомства в Twitter.

    Ранее венесуэльский министр Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне, на которой выступал Мадуро, были направлены несколько дронов со взрывчаткой​​​. По его словам, травмы получили семеро гвардейцев, президент страны не пострадал. Мадуро заявил, что в настоящее время задержана часть злоумышленников, готовивших покушение, а в его организации обвинил правые силы при поддержке колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса. Богота категорически отрицает все обвинения.

    Автор: Дана Балан
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