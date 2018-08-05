Спасатели нашли тело утонувшей в Сочи четырехлетней девочки

Сочи, 5 августа. Тело утонувшей в Сочи четырехлетней девочки обнаружили у пляжа «73-й километр». Детей — девочку и ее пятнадцатилетнего брата — унесло течением реки Пластунки в пятницу.

В воду дети упали вместе с родителями, взрослых удалось спасти, а тело подростка было обнаружено накануне, напоминает РИА Новости.

В операции по поиску детей участвовали более 400 человек, были задействованы вертолет и квадрокоптер. Федеральное агентство новостей ранее публиковало видео с места трагедии в Сочи.